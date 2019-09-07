الإثنين.. وزارة السياحة تعلن عن التصنيف الجديد للفنادق

تعقد وزارة السياحة، يوم الإثنين، المقبل مؤتمرًا صحفيًا؛ للإعلان عن المعايير الجديدة، لتصنيف الفنادق المصرية، وذلك بالتعاون مع غرفة المنشآت الفندقية، وتحت الرعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.



وتأتي مراجعة معايير تقييم الفنادق المصرية، والتي سيتم على أساسها تحديد نجومية الفندق، ضمن محور تطوير البنية التحتية والاستثمار، ببرنامج الإصلاح الهيكلي؛ لتطوير القطاع السياحي، الذي أطلقته وزارة السياحة في نوفمبر الماضي، بالتعاون مع منظمة السياحة العالمية؛ لمواكبة المعايير الدولية.



وأشارت مصادر لـ"الدستور" إلى أنه سيتم إعطاء مهلة للفنادق؛ لكي تقوم بتوفيق أوضاعها، قبل إقرار التصنيف الجديد، موضحة أن التصنيف يهدف إلى رفع مستويات الجودة والخدمة المقدمة للفنادق، وخلق التنافس بينها.