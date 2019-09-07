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بعد حظر الاستيراد.. "الديهي" يوجه رسالة لمنتجي الدواجن

السبت 07/سبتمبر/2019 - 08:20 م
جريدة الدستور
أحلام عبدالرحمن
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أشاد الإعلامي نشأت الديهي، بقرار الحكومة بمنع وحظر استيراد الدواجن من الخارج، مشددًا على أن هذا القرار يهدف لحماية الصناعة المصرية التي يعمل بها ملايين المصريين، مع تخفيض الأسعار، والحفاظ على الثروة الداجنة في مصر، والحفاظ على مئات المليارات المستثمرة بهذا القطاع.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم السبت، أن استيراد السلع يكون باستيراد "زبالة" من الخارج ومنتجات بجودة رديئة لإغراق السوق وتدمير الصناعة المحلية، وهذا القرار سيسهم في خفض الفجوة بين أسعار المستورد والمصري، ويعمل على ضبط الأسواق وخفض الأسعار.

وتابع "الديهي"، أن الاستيراد تسبب في أن سعر الدواجن انخفض بشكل أدى لانهيار الصناعة المصرية، وهي بهذا القرار تحمي المنتجين المصريين، معقبًا مخاطبًا المنتجين، الدول بتعمل علشانكم ووقفت جنبكم ولم تخذلكم، منعت الاستيراد علشانكم، لكن لو نسيتوا أنفسكم وعليتوا الأسعار على المواطن، لا تلوموا إلا أنفسكم، الدولة ستفتح حنفية الاستيراد مرة أخرى، بلاش جشع، محدش هيقدر يلوى ذراع الدولة".

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