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رئيس شركة الدلتا للسكر يعلق على قرار إعفاء المزارعين من ثمن التقاوي

السبت 07/سبتمبر/2019 - 08:19 م
جريدة الدستور
رباب الأهواني
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قال الدكتور أحمد أبواليزيد، رئيس شركة الدلتا للسكر، إن إعفاء المزارعين من ثمن التقاوي وزيادة سعر البنجر في الموسم الجديد، جاء في إطار خطة الدولة للاهتمام بالمحاصيل الاستراتيجية التي منها بنجر السكر والذي يعتبر أهم مصادر السلع الاستراتيجية وهي السكر.

وأضاف خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "اليوم" المُذاع عبر فضائية DMC مع الإعلامي عمرو خليل: أن مصر أصبحت تمتلك وفرة من منتج السكر وثبات سعره في الآونة الأخيرة.

وأشاد رئيس شركة الدلتا للسكر بجهود الدولة في تطوير المصانع القائمة على صناعة السكر، مشيرا إلى اهتمام وزارة التموين بالتعاون مع وزارة الزراعة لزيادة المساحة المنزرعة من بنجر السكر.

وأوضح أن المساحة المنزرعة من بنجر السكر كانت تتراوح من 450 إلى 500 ألف فدان، في حين أنها وصلت في عام 2018 إلى 600 ألف فدان، مشددا على زيادة المساحة المنزرعة من السكر بنحو 100 ألف فدان زيادة في مساحة الرقعة المنزرعة.

وتابع أن هناك زيادة في إنتاجية السكر، فبعد أن كان السكر ينتج محليًا بمعدل 1.2، وصلنا هذا العام إلى مساحة تقدر بمليون و450 ألف طن.

وبالنسبة لصادرات مصر من السكر، قال إن مصر تصدر سنويًا من السكر البني، من خلال شركة السكر والصناعات التكاملية من 50 إلى 75 ألف طن سكر بني.

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