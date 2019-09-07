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رياضة

لوكلير الأسرع في معقل فيراري

السبت 07/سبتمبر/2019 - 08:11 م
جريدة الدستور
وكالات
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فرض شارل لوكلير من موناكو نفسه الأسرع في معقل فريقه فيراري على حلبة مونزا السبت، حيث سينطلق الأحد من المركز الأول لسباق جائزة إيطاليا الكبرى، المرحلة الرابعة عشرة من بطولة العالم للفورمولا واحد.
وفي حادثة غريبة لم تشهدها كثيرًا البطولة العالمية، وبعدما توقفت الفترة الثالثة للتجارب بسبب تعرض السائق الفنلندي كيمي رايكون (ألفا روميو) لحادث، انتظر السائقون التسعة في مرآب فرقهم قبل أن يخرجوا معًا قبل أقل من دقيقة من نهاية الوقت للوصول الى خط البداية - النهاية ما يخولهم القيام بلفة سريعة، غير أن تباطؤ الجميع حال دون تمكنهم من القيام باللفة إثر التلويح بعلم النهاية، باستثناء لوكلير وسائق ماكلارين الإسباني كارلوس ساينز، فتم احتساب الأوقات المسجلة قبل حادث رايكونن، بينما فتحت لجنة الحكام تحقيقًا بما حصل.
وعلق لوكلير الذي سينطلق للمرة الرابعة من المركز الأول هذا الموسم على إنجازه بالقول "الاحتفالات في ميلانو "ذكرى مرور 90 عاما على تأسيس فريق فيراري" كانت رائعة، واليوم نشاهد آلاف الجماهير من عشاق فيراري في المدرجات. أنا سعيد لاحتلالي المركز الاول ولكن للأسف النهاية كانت فوضى كبيرة".
وعن السباق الأحد قال "السرعة كانت جيدة خلال التجارب الحرة وأفضل من سبا - فرانكورشان (بلجيكا) لذا نأمل في خوض جائزة جيدة".
وأبدى النمسوي توتو وولف مدير مرسيدس استغرابه، مما حصل لقناة "سكاي سبورتس" معتبرًا أن ما شاهده "أسوأ من فورمولا لسائقين شبان".
وتابع "المشكلة أن الجميع أراد القيام بلفة والاستفادة من مساعدة سيارة زميله "تيار الهواء الذي تولده السيارة خلفها" ولا أحد أراد أن ينطلق أولا - ومن ثم بدا الجميع كالأغبياء".
وسجل لوكلير 1:19.307 دقيقة، مقابل 1:19.346 دقيقة للبريطاني لويس هاميلتون سائق مرسيدس و1:19.354 دقيقة لزميل الاخير الفنلندي فالتيري بوتاس.
وحلّ  سائق فيراري الآخر بطل العالم أربع مرات الألماني سيباستيان فيتل رابعًا.
وأبدى هاميلتون سعادته من احتلاله للمركز الثاني بالقول "صراحة أنا سعيد من احتلالي للمركز الثاني لأننا سنتنافس مع فيراري، وكفريق نتيجتنا جيدة ولكن اللفة الاخيرة كانت لفة الحسم للمركز الاول ولكن للأسف شهدنا فوضى كبيرة".
وبدوره علق بوتاس على مجريات الأحداث بالقول "فوت على نفسي فرصة تسجيل أسرع توقيت بعدما عمدت إلى تخفيف سرعتي اثناء تعرض رايكونن لحادث... كانت اللفة الاخيرة فوضى للجميع ولكني سعيد لأني في المقدمة، وسباق الأحد هو ما يهم".
وحقق فيراري الذي يحتفل بعيده التسعين فوزًا واحدًا فقط في 13 سباقًا هذا الموسم، مقابل 10 لمرسيدس واثنين لريد بول، ليتصدر هاميلتون الترتيب بفارق 65 نقطة عن بوتاس.

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