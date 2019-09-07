عرض مجموعة من الأدوات الفلكية الأثرية بالمتحف الإسلامي

انطلقت مساء اليوم بمتحف الفن الإسلامي فعاليات المعرض الاثري (في فلك يسبحون)، الذي ينظمه المتحف بالتعاون المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية؛ لعرض بعض المقتنيات الأثرية والفلكية التي يمتلكها المعهد ترجع للقرنين الـ 19 والـ 20، وذلك احتفالا بالعام الهجري الجديد.



وقال رئيس المعهد الدكتور جاد القاضي - في تصريح اليوم - إن المعرض يستمر لمدة 6 أيام، ويعرض مجموعة من الأدوات الفلكية الأثرية التي يحتفظ بها المعهد بمقره الرئيسي بحلوان، مشيرا إلى أنه سيتم على هامش المعرض تنظيم منتدى علمي بالتعاون مع هيئة تدريس المعهد لتبسيط علوم الفلك لرواد المعرض والمتحف.



وأضاف أنه سيتم إلقاء سلسلة من المحاضرات النظرية عن علم الفلك والحضارة الإسلامية، وتنظيم ورش عمل عملية للتعريف بطريقة عمل "الاسطرلاب" - آلة فلكية قديمة -واستخداماته المتعددة.



من جانبه، أشار مدير عام المتحف الدكتور ممدوح عثمان إلى أنه سيتم - على هامش المعرض - تقديم مسرحية للأطفال (من خلال الأراجوز) لعرض قصة الهجرة النبوية الشريفة، يليها فقرة فنية ترفيهية من خلال شخصيات كرتونية يصاحبها رسم بالالوان علي وجه الأطفال.



وأوضح أن القسم التعليمي قام بتنظيم ورشتين للاطفال من سن 5 إلى 10 سنوات لتعليمهم وتعريفهم بالمجموعة الشمسية، وورشة أخرى لعمل "الاسطرلاب" للاطفال من سن 10 إلى 14 سنة، لافتا إلى أنه تم افتتاح معرض لنادي علوم الاطفال بعنوان (ابدع اكتشف) لعرض اختراعات وابتكارات للاطفال.