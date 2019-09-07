إحباط هجوم بطائرات مسيرة ضد أهداف عسكرية سورية

أعلن مسئول عسكري سوري، أن الدفاعات الجوية السورية تمكنت من إحباط هجوم للعناصر المتمردة باستخدام 3 طائرات مسيرة ضد أهداف عسكرية بشمال غرب سوريا.

ونقلت شبكة (أيه.بي.سي.نيوز) الأمريكية عن المسئول السوري - لم تسمه - القول "إن الدفاعات السورية تمكنت من تدمير طائرتين وإسقاط الثالثة، التي قام الجنود السوريون بتفكيكها".



وقال إن الطائرات الثلاث كانت مكدسة بالمتفجرات، وأنها استهدفت موقعا للجيش السورى في حماة، مشيرا إلى أن الهجوم لم يسفر عن سقوط أية قتلى أو جرحى.