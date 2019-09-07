دورات تدريبية لصناع الأثاث بدمياط للوصول بالمنتجات إلى العالمية

أعلنت الغرفة التجارية بمحافظة دمياط بأنه يتم حاليا التنسيق مع مركز تحديث الصناعة لتنظيم دورات مكثفة لصناع الأثاث بالمحافظة على الدهانات الحديثة والتشطيبات النهائية لمنتجات الأثاث بالمحافظة، وذلك بالتعاون مع الجانب الإيطالي.

وقال رئيس مجلس إدارة الغرفة بالمحافظة محمد الزيني - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن هذه التدريبات تهدف إلى تغيير الأنماط العادية والوصول بالمنتجات الدمياطية من الأثاث إلى العالمية.

وأضاف أن الغرفة تهدف إلى النزول بالأسعار لتتواكب مع أصحاب الدخول البسيطة من المواطنين من خلال إيجاد خامات بديلة فى صناعة الأثاث تساعد على خفض التكاليف النهائية للمنتج مع الحفاظ على جودته وخاصة بعد الارتفاع الكبير فى الخامات الأساسية.