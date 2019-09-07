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محافظات

محافظ الوادي الجديد: المجتمع المدني شريك أساسي في التنمية

السبت 07/سبتمبر/2019 - 07:54 م
جريدة الدستور
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قال محافظ الوادي الجديد اليوم السبت إن الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني شريك أساسي في التنمية.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ مع المواطنين بمركز الداخلة بحضور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة كمال إبراهيم، حيث أشاد المحافظ بمشروع الصوب الزراعية التابع لإحدي الجمعيات الأهلية، مؤكدا أن المشروع يهدف إلى تحقيق الإكتفاء الذاتي من الخضروات، وتوفيرها للمواطنين بأسعار مناسبة وأقل من مثيلاتها بالأسواق والاستفادة من عائدها لخدمة المشروعات الخيرية للجمعية ورعاية الحالات المستحقة.
ووافق المحافظ - خلال اللقاء - على النزول بالسن للقبول في الصف الأول بالمرحلة الابتدائية في حال وجود أماكن شاغرة بالمدارس بكافة القرى لأهالي القرية المقيمين فقط.
كما وجه بسرعة الانتهاء من تقسيمات أراضي البناء وتسليمها للمتقدمين فور الانتهاء من توصيل المرافق.
ووافق المحافظ - أيضا - على مطلب أحد المواطنين بتنازله عن قطعة أرض زراعية خاصة به داخل الكتلة السكنية، وعلى الفور وجه المحافظ بتوفير أرض بديلة خارج الكتلة السكنية للمواطن وتخصيص الأرض المتنازل عنها لإقامة مشروعات خدمية للمواطنين.
جدير بالذكر أن مشروع الصوب الزراعية الذي نفذته إحدي الجمعيات الأهلية، يضم 20 صوبة مزروعة بالباذنجان والفلفل والخيار ومزرعة للنخيل علي مساحة 74 فدانا بالإضافة إلى سياج شجري مكون من 1000 شجرة ليمون.

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