البرازيل وروسيا يفوزان على الكاميرون وبيلاروسيا ببطولة العالم لكرة الطائرة للناشئات

فاز منتخب البرازيل على نظيره الكاميروني بثلاثة أشواط نظيفة اليوم بصالة هيئة استاد قناة السويس بالإسماعيلية، وذلك في إطار منافسات المجموعة الأولى ببطولة العالم للكرة الطائرة للناشئات التي تستضيفها مصر حتى 14 سبتمبر الجاري.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: (25 12) و(25 20) و(2513).

كما فاز المنتخب الروسي على نظيره البيلاروسي بثلاثة أشواط دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم السبت بمجمع الصالات باستاد القاهرة في الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة ببطولة العالم.

جاءت نتائج الأشواط كالتالي: (25 - 17) و(25 - 14) و(25 - 15) لصالح منتخب روسيا، حيث تضم المجموعة الثالثة أيضا منتخبات (الأرجنتين - رومانيا - تايلاند).

ومن المقرر أن يواجه منتخب روسيا نظيره التايلاندي غدًا، فيما سيلتقي المنتخب البيلاروسي مع نظيره الأرجنتيني.

وتستضيف صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية مباريات المجموعتين الأولى والثانية، فيما تقام مباريات المجموعتين الثالثة والرابعة على صالة 2 بمجمع الصالات المغطاة في استاد القاهرة.