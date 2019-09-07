وزير الدفاع الأمريكي يدين انتهاك إيران الاتفاق النووي

أدان وزير الدفاع الأمريكي مارك آسبر اليوم انتهاك إيران الأخير لنصوص الاتفاق الدولي الموقع مع الدول الكبرى عام 2015 من خلال حقن غاز اليورانيوم في أجهزة الطرد المركزى المتطورة.

وأضاف آسبر - في تصريح صحفي أدلى به في باريس - أن التحركات الإيرانية الأخيرة والتي تهدف إلى استخدام أجهزة طرد مركزى أكثر سرعة، يجب ألا تكون مفاجأة لاحد. وقال "إن سعى إيران لتحقيق أهدافها المتعلقة بالبرنامج النووى ليس أمرا مفاجئا ".

يشار إلى أن الولايات المتحدة أعلنت إثر تولي الرئيس دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق الدولي بشأن برنامج إيران النووي.