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مصر

مطار القاهرة يستقبل أولى طرازات «إيرباص 300 -A220»

السبت 07/سبتمبر/2019 - 07:46 م
جريدة الدستور
أ ش أ
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وصلت إلى مطار القاهرة الدولي مساء اليوم السبت، أولى طائرات الشركة الوطنية مصر للطيران من طراز A220 – 300 قادمة من مصنع "ميربل" بكندا.

وتحتفل الشركة الوطنية مصر للطيران غدا الأحد، بوصول أولى طائراتها ضمن صفقة الـ12 طائرة التي تعاقدت عليها الشركة مع شركة إيرباص من نفس الطراز.

وذكرت شركة إيرباص في بيان لها، أن مصر للطيران بتسلمها طائرة A220 تكون أول ناقلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تشغل هذا الطراز، والذي يوفر مقاييس عالية من الراحة ومساحة أكبر للركاب.

وتعد هذه الطائرة الأولى من أصل 12 طائرة من طراز A220 المقرر تسليمها لشركة مصر للطيران، حيث يوفر هذا الطراز للمسافرين الراحة القصوى أثناء الرحلة، وذلك من خلال تصميمها المبتكر في المقصورة المؤلفة من 134 مقعدًا تعد الأوسع في الدرجة الاقتصادية بالمقارنة مع غيرها من الطائرات ضمن فئة الممر الواحد، وتتمتع الطائرة بنوافذ كبيرة لتوفير المزيد من الضوء الطبيعي للمقصورة.

ويتميز طراز A220 بكفاءة عالية في استهلاك الوقود وراحة عالية للركاب من خلال هيكل الطائرة العريض، كما يجمع الطراز A220 بين أحدث التقنيات المتقدمة لتوفير ديناميكية هوائية عالية، والمواد عالية الجودة، بالإضافة إلى أحدث محركات توربوفان لشركة "برات آند ويتني" من طراز PW1500G، حيث تعمل هذه المحركات على توفير حرق وقود بنسبة 20٪ على الأقل لكل مقعد مقارنة بطائرات الجيل السابق، وبمدى يصل إلى 3400 ميل بحري (6،300 كم).

يذكر أن إيرباص قد سلمت أكثر من 80 طائرة من طراز A220 لـ 5 شركات طيران إقليمية وعابرة للقارات في كل من أسيا وأمريكيا وأفريقيا وأوروبا، الأمر الذي يبرهن على القدرة الكبيرة الذي يقدمه هذا الطراز الجديد من طائرة "إيرباص" لكل المسافرين من خلال مقصورتها الواسعة والعصرية.

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