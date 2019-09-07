الديهي عن وفاة أبو بكر عبدالمنعم: "الناس لديها شهوة للفضايح"

علق الإعلامي نشأت الديهي، على ما أثير حول وفاة العالم أبو بكر عبدالمنعم، قائلًا إن الناس أصبح لديها شهوة للشائعات والفضائح.



وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم السبت، أن الشائعات فتنة ووقود يشعل جميع الإنجازات الموجودة، مشيرًا إلى أن الشائعات ترددت بكثرة على مواقع التواصل الاجتماعي، حول وفاة العالم المصري الراحل أبو بكر عبدالمنعم رمضان، الأستاذ المتفرغ بهيئة الرقابة النووية والإشعاعية، في المغرب، تضمنت الحديث عن اغتياله وسر وفاته.



وأردف: "وسائل التواصل الاجتماعي لن تنضبط بالوعظ وإنما بالقانون، ده مش حرية، الحرية تعني الحديث عن الرأي وليس نشر معلومات كاذبة ومحاولة اشعال فتيل الأزمات".



وتابع "الديهي"، أن السفارة المصرية في المغرب أصدرت بيانا للكشف عن سبب وفاته، وأكد أن العالم المصري أصيب بتعب وغادر المؤتمر العلمي الذي كان يحضره واتجه للفندق، وتم نقله للمشفى، وتوفاه الله بسبب إصابته بأزمة قلبية، وطلب المغرب تشريح جثمانه إجراء روتيني يتم حال وفاة أي مواطن أجنبي في المغرب، معقبًا: "الشائعات هتودينا في داهية".

