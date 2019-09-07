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مصر

محافظ الجيزة: "عودة المدارس" مستمرة لمدة شهر

السبت 07/سبتمبر/2019 - 07:45 م
جريدة الدستور
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قال محافظ الجيزة إن سعي المحافظة لإقامة معارض "عودة المدارس"، يأتي في إطار دورها المهم في رفع الأعباء عن كاهل الأسرة المصرية مع بداية العام الدراسي ومحاربة الغلاء، مضيفًا أنها بدأت في استقبال المواطنين ومستمرة لمدة شهر؛ مشيدًا بالتعاون مع وزارة التموين في رفع الأعباء عن المواطنين وافتتاح المعارض الغذائية والسلعية.

جاء ذلك اليوم خلال افتتاح وزير التموين والتجارة الداخلية ومحافظ الجيزة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، نيفين جامع، معرض "عودة المدارس" بشارع الملك فيصل، الذي شهد إقبالا كبيرًا من المواطنين.

واطمأن وزير التموين ومحافظ الجيزة على أسعار المنتجات المدرسية المعروضة والخامات وجودة الصناعات، معربين عن سعادتهما بإقبال المواطنين على شراء المنتجات خاصة وأن المعرض يعرض المنتجات بأسعار أقل من السعر السوقى لها.

وأكد المحافظ أنه- بالتنسيق مع الغرفة التجارية ومديرية التموين- أقيمت 6 معارض لمستلزمات المدارس لاستقبال العام الدراسي الجديد، مشيرًا إلى أن المعارض التي أقيمت تشمل المعرض الرئيسي بشارع الملك فيصل على مساحة 2000 متر مربع، ومعرض الهرم بطريق المنصورية وجنوب الجيزة بميدان المنيب والعجوزة بأرض اللواء وكرداسة بشارع اللبيني والحوامدية بطريق مصر أسيوط الزراعي.

وأوضح أن الغرفة التجارية تتحمل تكلفة إقامة المعارض وكافة الخدمات اللوجيستية للشركات العارضة التي ستلتزم- من جانبها- بعرض منتجاتها بتخفيضات تصل إلى 50٪ لبعض المنتجات.

ووجه المحافظ- خلال تفقده المعرض- مديرية التموين والتجارة بمتابعة وتشديد الرقابة على تلك المعارض وتسكين مفتش تمويني بكل معرض لمتابعة سير عمل المعرض والتأكد من جودة المنتجات المعروضة وانخفاض أسعارها عن مثيلاتها بالأسواق وتحرير محاضر للمخالفين فى حاله عدم الالتزام بالأسعار المعلنة.
كما افتتح محافظ الجيزة معرض "عودة المدارس" بالمنيب، حيث تفقد أروقة المعرض والمنتجات المعروضة من حيث الجودة والأسعار المعلنة، ووجه الشركات العارضة بالالتزام بنسبة التخفيضات على المنتجات المعلن عنها طوال فترة المعرض.

ولفت إلى أن المعارض تأتي بمشاركة نحو 64 شركة متخصصة في مستلزمات المدارس، حيث تضم المعارض ملابس وأحذية وكشاكيل وحقائب مدرسية وأدوات مكتبية وأجهزة تكنولوجية لجميع المراحل التعليمية بأسعار مناسبة وتقل عن بقية الأسواق.

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