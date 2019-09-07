مصرع 4 أشخاص صعقا بالكهرباء خلال احتفال ديني بباكستان
السبت 07/سبتمبر/2019 - 07:44 م
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لقى 4 أشخاص مصرعهم، اليوم السبت، صعقا بالكهرباء خلال احتفال ديني بمدينة (كراتشي) الباكستانية.
وذكرت قناة (جيو نيوز) الباكستانية - في نشرتها باللغة الانجليزية - أن الحادث وقع أثناء مرور موكب ديني، حيث تلامس أحد البيارق الاعلام بكابل الكهرباء؛ مما أدى إلى مصرع الأشخاص الأربعة، فيما أصيب عدد آخر من الاشخاص أحدهم في حالة حرجة.
وذكرت قناة (جيو نيوز) الباكستانية - في نشرتها باللغة الانجليزية - أن الحادث وقع أثناء مرور موكب ديني، حيث تلامس أحد البيارق الاعلام بكابل الكهرباء؛ مما أدى إلى مصرع الأشخاص الأربعة، فيما أصيب عدد آخر من الاشخاص أحدهم في حالة حرجة.