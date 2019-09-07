رسالة من هنا شيحة إلى ريهام عبدالغفور في عيد ميلادها

حرصت الفنانة هنا شيحة على تهنئة صديقتها ريهام عبد الغفور، بمناسبة عيد ميلادها.



ونشرت "هنا" صورة لـ"ريهام" عبر خاصية القصص القصيرة على صفحتها الرسمية بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" وكتبت هنا شيحة: "عيد ميلاد سعيد يا ريكو، بحبك".



يذكر أن الفنانة ريهام عبد الغفور من مواليد 6 سبتمبر 1978، حيث تبلغ من العمر 40 عاما، وكان آخر أعمالها مسلسل "زي الشمس" مع دينا ‏الشربيني، وأحمد داود، وأحمد صلاح السعدني، وسوسن بدر، وجمال سليمان، وأحمد مالك، وعمر السعيد، ‏تأليف مريم نعوم، وإخراج سامح عبد العزيز‎.

