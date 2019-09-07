وزير الدفاع الأمريكي يدعو الصين إلى ضبط النفس بشأن هونج كونج

دعا وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، الصين إلى ضبط النفس بشأن الأحداث الجارية في هونج كونج.

وقال إسبر خلال مؤتمر صحفي في باريس إنه ينبغي على الصين ألا تتدخل بالقوة في هونج كونج، وحذر الدول الأوروبية من أن تصبح معتمدة كثيرا على الاستثمارات الصينية، حسبما نقلت اليوم وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضاف: "ندعو بشكل واضح إلى ضبط النفس وعدم اتخاذ إجراء، وإلى الجلوس والتحدث مع المتظاهرين وحل الخلافات".