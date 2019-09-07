اللواء مجدي الشاهد: قانون المرور «كارثي»

قال اللواء مجدي الشاهد، خبير المرور، إنني كنت أول من طالب بوجود قانون مرور جديد، مشيرًا إلى أن قانون المرور الساري حاليا كارثي.



وأضاف خلال لقائه ببرنامج "اليوم" المُذاع عبر فضائية DMC، مع الإعلامي عمرو خليل، أنه حان الوقت لصدور قانون مرور جديد، وقد تقدمت وزارة الداخلية بمشروع القانون الجديد وهو الآن داخل أروقة مجلس النواب من أجل مناقشته.



وأوصى بضرورة التأني وعدم التعجيل في مناقشته لأنه قانون فني فلا بد من مناقشته مناقشة بجدية وقراءته بالكامل.

