«تقليل الاغتراب».. صداع في رأس «آباء المتفوقين»

ناشدت مجموعة من أولياء أمور طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (Stem) وزارة التربية والتعليم لحل أزمة أبنائهم بالموافقة على طلبات تقليل الاغتراب بين المدارس.



وعمدت الوزارة خلال الفترة الماضية إلى رفض طلبات تقليل الاغتراب بين طلاب مدارس المتفوقين، وهو ما تسبب في أزمة لهؤلاء الطلاب وأسرهم.



وتحدّث أحد أولياء الأمور إلى «الدستور» عن هذه الأزمة قائلًا: «إنَّ وحدة مدارس المتفوقين التابعة للوزارة وزَّعت الطلاب وفقًا لدرجات امتحان القبول، الأمر الذي أدَّى إلى قبول البعض في مدارس بعيدة عن محال إقامتهم، فهناك مثلًا طلاب يقيمون في محافظة كفر الشيخ واختيروا لمدرسة في قنا، وهكذا الحال لعدد كبير من الطلاب».



وشكى ولي الأمر من «منع» تقليل الاغتراب بين المدارس، موضحًا «هناك حلول يُمكِن تنفيذها دون أي جهد مثل التبديل بين طلاب المحافظات، وهذا الأمر مريح للجميع، لا نعلم لماذا تُصرّ الوزارة على رفض طلباتنا».



وطالب أولياء الأمور الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام، المسؤول عن مدارس المتفوقين، بالتدخل لحل هذه الأزمة والعمل على إعادة فتح باب تقليل الاغتراب مرة أخرى.

