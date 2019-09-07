باحثة بالبترول: مصر ستصبح مركز إقليمي للطاقة

قالت الدكتورة منال متولي، الباحثة في مجال البترول والطاقة بكلية الهندسة جامعة القاهرة، إن هناك تطور إيجابي في قطاع الطاقة في مصر سواء كان البترول أو الغاز الطبيعي في الخمس سنوات الأخيرة.



وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم" المُذاع عبر فضائية DMC مع الإعلامي عمرو خليل، أنه خلال الخمس سنوات الأخيرة استطاعت مصر أن تتحول من دولة مستوردة للغاز الطبيعي إلى دولة مُصدّرة له.



وأوضحت أنه جرى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز داخل مصر خلال الخمس سنوات الأخيرة، مشيرة إلى حدوث طفرة في اكتشافات الغاز الطبيعي داخل مصر، حيث استطعنا توفير 386 مليون طن، بالإضافة إلى تشغيل 850 محطة تمويل وقود، وتوصيل الغاز الطبيعي إلى 4 ملايين وحدة سكنية وتحويل 71 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي، مؤكدة أن مصر ستصبح مركز إقليمي للطاقة.

