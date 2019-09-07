الأهلي يعلن عودة نجم الفريق

قام الجهاز الفني للأهلي بقيادة المدرب السويسري رينيه فايلر، بالاطمئنان على جاهزية محمود وحيد بعد تعافيه من الإصابة ومشاركته في التدريبات اليوم السبت بشكل طبيعي.





وتعافى وحيد من الإصابة بكدمة في كاحل القدم تسببت في غيابه عن التدريبات الجماعية خلال الفترة الماضية، خضع على إثرها لبرنامج تأهيلي حتى عاد للتدريبات من جديد.





واستأنف الأهلي مرانه مساء اليوم، بعد الراحة التي حصل عليها الفريق، قبل السفر إلى غينيا الإستوائية لمواجهة فريق كانو سبورت في ذهاب دور الـ 32 بدوري أبطال أفريقيا.





وخضع لاعبو الأهلي خلال مران اليوم، لعدد من الوحدات البدنية المختلفة في بداية المران، وقاد توماس بينكيل مخطط الأحمال، تدريبات بدنية قوية للاعبين استمرت لمدة 30 دقيقة أعقبها خضوع اللاعبين لتدريبات خفيفة.





واستكمل رامي ربيعة، تنفيذ برنامجه التأهيلي على هامش المران الجماعي للتعافي من الإصابة بشد في العضلة الخلفية، بعدما خضع لأشعة سونار أثبتت تحسن حالته.