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عالم

وزير دفاع اليمن يتفقد الوحدات العسكرية في نهم

السبت 07/سبتمبر/2019 - 06:46 م
وزير الدفاع اليمني
وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محمد علي المقدشي
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زار وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محمد علي المقدشي، اليوم، الوحدات العسكرية المرابطة في جبهة نهم شرق صنعاء، وتفقد المواقع الأمامية التي تم تحريرها، وعقد اجتماعًا بقيادة المنطقة العسكرية السابعة وقادة الألوية وفيها.

وقال موقع "سبتمبر نت" التابع لوزارة الدفاع اليمنية إنه خلال الزيارة التي رافقه فيها قائد العمليات المشتركة بالقوات المسلحة اللواء الركن صغير بن عزيز، استمع وزير الدفاع إلى شرح مفصل حول سير العمليات القتالية في الجبهة، ونقل لقادة ومنتسبي المنطقة العسكرية السابعة تحية الرئيس عبدربه منصور هادي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، ونائبه الفريق الركن علي محسن صالح، وقائد القوات المشتركة الفريق أول ركن فهد بن تركي، وهنأهم بالانتصارات الأخيرة التي أحرزها أبطال الجيش.
وأشاد بالتضحيات والبطولات التي يسطرها أبطال الجيش اليمني في المنطقة السابعة ومختلف المناطق والمحاور العسكرية في سبيل الدفاع عن الثورة والجمهورية والثوابت الوطنية، مؤكدًا أن تلك التضحيات الزكية لن تذهب هدرًا وستظل خالدة في ذاكرة الأجيال.
وشدد الوزير اليمني على ضرورة مضاعفة الجهود والتحلي بمزيد من الجاهزية والاستعداد القتالي والمعنوي لتنفيذ المهام الموكلة والتنسيق والتعاون بين مختلف الوحدات وتعزيز العقيدة الوطنية لدى المقاتلين، مضيفًا أن الانضباط يمثل أهم ركائز النصر وعلى الجميع أن يتحمل مسئولياته في هذه المعركة التي فرضتها المليشيا الحوثية المتمردة على شعبنا الصابر الذي يتوق لاستعادة أمنه واستقراره وحريته وكرامته.
وأضاف أن الوطن أمانة في أعناق الجميع والشعب اليمني يعوّل على القوات المسلحة استكمال تحرير كل شبر من الوطن من المليشيا الحوثية، وسنكون على قدر من المسئولية ولن تثنينا التحديات عن استكمال المعركة، وينبغي على الجميع عدم الالتفات للمعارك الجانبية والمشاريع الفوضوية التي لا تخدم سوى المليشيا الحوثية.
وثمن الفريق المقدشي دعم الأشقاء في تحالف دعم الشرعية - بقيادة المملكة العربية السعودية - لإعادة بناء القوات المسلحة وتضحياتهم المعمدة بالدماء الزكية جنبًا إلى جنب مع إخوانهم أبطال القوات المسلحة في معركة المصير الواحد والمصلحة المشتركة لصد المخططات الإيرانية الرامية لزعزعة أمن واستقرار اليمن والمنطقة ومساعي تحويل اليمن إلى بؤرة لتهديد الأمن الإقليمي والعالمي، مؤكدًا أن مؤسسة الوطن الدفاعية هي الرهان الصلب لاستعادة الدولة والمؤسسات الدستورية وحماية المكتسبات والثوابت الوطنية ومحاربة الإرهاب والتطرف.

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