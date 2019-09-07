"الأمن والتعاون الأوروبي" ترحب بالإفراج عن 3 صحفيين من روسيا وأوكرانيا

رحبت منظمة الأمن والتعاون الأوروبي بالإفراج عن ثلاثة من كبار الصحفيين في إطار صفقة تبادل الأسرى التي تمت اليوم بين روسيا وأوكرانيا.

وقالت المنظمة الأوروبية فى بيان اليوم السبت من مقرها في العاصمة النمساوية (فيينا)، إن هارلم ديسير ممثل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا المعني بحرية الإعلام رحب بالإفراج اليوم عن الكاتب الأوكراني أوليغ سينتسوف من معتقله فى شبه جزيرة القرم وأيضا مراسل وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "أوكرينفورم " رومان سوشينكو والصحفي كيريل فيشينسكي مدير مكتب وكالة انباء ريا نوفوستي فى كييف.

وأضاف البيان أن المنظمة الاوروبية دعت - مرارا - إلى إطلاق سراحهم، وتدخلت نيابة عنهم في مرات عديدة مع السلطات الروسية والأوكرانية، مشيرة الى ارتياحها لإطلاق سراحهم بعد هذا الاحتجاز الطويل.

ووجه بيان المنظمة الاوروبية الشكر إلى سلطات كلا البلدين على الجهود التي بذلتها في تحقيق الإفراج عن الصحفيين الثلاثة، داعيا إلى إطلاق سراح جميع الصحفيين المحتجزين في منطقة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

وأشار البيان إلى قرار المجلس الوزاري لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا بشأن سلامة الصحفيين، الذي يحث على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الصحفيين الذين قُبض عليهم أو احتُجزوا بصورة تعسفية أو احتُجزوا كرهائن أو أصبحوا ضحايا للاختفاء القسري.