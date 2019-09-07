تعرف على أسعار الخضار اليوم
السبت 07/سبتمبر/2019 - 06:43 م
دعاء أبو العزمطباعة
قال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار الخضار استقرت في الأسواق اليوم.
وأضاف النجيب في تصريحات لـ"الدستور" أن سعر كيلو الطماطم يتراوح من 2 إلى 5 جنيهات، واستقرت أسعار البطاطس ما بين 3 – 5.5 جنيه، وكيلو البصل 2.5 – 3.5 جنيه.
فيما تراوح سعر كيلو الفاصوليا ما بين 25- 35 جنيها، واستقر سعر الباذنجان البلدى ما بين 1.5، 3 جنيهات، والباذنجان الرومى سعر الكيلو ما بين 2-3 جنيهات، وتراوح سعر كيلو البامية ما بين 12 – 18 جنبها، والخيار ما بين 2.5 – 8 جنيهات للكيلو.
وسجلت أسعار الليمون تراوحت بين 5-11 جنيها، والتفاح من 6 -10 جنيهات والعنب بجميع أصنافه بين 3 – 12 جنيها، والجوافة من 4 -7 جنيهات والتين البرشومى 5 -8 جنيهات.
وأضاف النجيب في تصريحات لـ"الدستور" أن سعر كيلو الطماطم يتراوح من 2 إلى 5 جنيهات، واستقرت أسعار البطاطس ما بين 3 – 5.5 جنيه، وكيلو البصل 2.5 – 3.5 جنيه.
فيما تراوح سعر كيلو الفاصوليا ما بين 25- 35 جنيها، واستقر سعر الباذنجان البلدى ما بين 1.5، 3 جنيهات، والباذنجان الرومى سعر الكيلو ما بين 2-3 جنيهات، وتراوح سعر كيلو البامية ما بين 12 – 18 جنبها، والخيار ما بين 2.5 – 8 جنيهات للكيلو.
وسجلت أسعار الليمون تراوحت بين 5-11 جنيها، والتفاح من 6 -10 جنيهات والعنب بجميع أصنافه بين 3 – 12 جنيها، والجوافة من 4 -7 جنيهات والتين البرشومى 5 -8 جنيهات.