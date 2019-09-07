"رجال الأعمال المصريين" تطالب بالاهتمام بالصناعات التكميلية

أكد الدكتور طه خالد عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة من القطاعات الواعدة والناجحة فى العديد من الدول ومنها كوريا، مشيرًا إلى أن حل مشاكل مصر المالية والاقتصادية وسد عجز الموازنة والميزان التجاري بجانب ضم القطاع غير الرسمي يأتي بالاهتمام بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.



وقال خالد خلال لقاءه مع الرئيس التنفيذي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال، إن اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بمشروعات الشباب وريادة الأعمال من خلال تبنيه لمبادرة الـ5% وترأسه لجنة الشمول المالي تعتبر البداية للنهوض بالقطاع، مشيرًا أن ضم القطاع غير الرسمي يوفر للدولة 400 مليار دولار لسد العجز فى الموازنة العامة للدولة.



وطالب الدكتور طه خالد بالاهتمام بالصناعات التكميلية والسلع الوسيطة ومستلزمات الانتاج وإعطائها أولوية في التمويل والحوافز خاصة وأنها تساعد الشركات الكبري فى سد احتياجاتها الإنتاجية بجانب تقليل الاستيراد وتشغيل أكبر عدد من العمالة.