شعبة الدواجن: استقرار أسعار الدواجن اليوم

قال عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن هناك استقرارا في أسعار الدواجن اليوم.



وأضاف السيد في تصريحات لـ"الدستور" أن أسعار الدواجن في المزرعة بـ18 جنيها للكيلو والسعر يصل للمستهلك بين 21 – 22 جنيها للكيلو حسب المنطقة.



وأضاف أن أسعار الدواجن البلدى من المزرعة الدواجن ب 24 جنيها للكيلو فى حيت تصل للمستهلك بين 29 – 30 جنيها للكيلو.



وأضاف السيد أن أسعار البيض استقرت عند 24 جنيها للكرتونة من المزرعة، في حين يصل سعرها فى الأسواق بين 30 -31 جنيها.