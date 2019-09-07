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رياضة

نهائي مصري في بطولة الصين المفتوحة للإسكواش رجال وسيدات

السبت 07/سبتمبر/2019 - 06:37 م
جريدة الدستور
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جدد المصريون تربعهم على عرش الإسكواش بعد سيطرتهم على المراكز الأولى في بطولة الصين المفتوحة للإسكواش وتأهل مصريان ومصريتان إلى المباراتين النهائيتين لبطولتي الرجال والسيدات.
فعلى مستوى الرجال تأهل المصنف الأول المصري علي فرج إلى النهائي بعد التفوق في نصف النهائي على الهندي سوراف جوزال ليقابل المصنف الثاني المصري محمد الشوربجي الذي تفوق على شقيقة مروان الشوربجي 3\1 في نصف النهائي.
وعلى مستوى السيدات، تأهلت المصنفة الأولي عالميًا المصرية رنيم الوليلي إلى النهائي بعد التفوق في نصف النهائي على زميلتها هانيا الحمامي 3\0 لتقابل المصنفة الخامسة المصرية نور الطيب التي فازت في نصف النهائي على زميلتها نوران جوهر 3\0.
وكان ناشئو الاسكواش المصري تربعوا على عرش الإسكواش العالمي مع ختام بطولة العالم للفردي التي اختتمت في أوائل أغسطس الماضي بالعاصمة الماليزية كوالالمبور بعد منافسات استمرت 6 أيام أحكموا- في نهايتها- السيطرة على المراكز الثلاثة الأولى للناشئين والناشئات.
وتمكنت اللاعبة هانيا الحمامي من الفوز بلقب بطولة العالم للناشئات وانتزاع اللقب بعد فوزها على مواطنتها جني شيحة التي احتلت مركز الوصافة وحلت فريدة محمد في المركز الثالث، بينما توج المصري مصطفي عسل بلقب بطولة العالم للناشئين للعام الثاني على التوالي بعد تغلبه في المباراة النهائية على مواطنه مصطفى السرتي الذي حل ثانيا، وفاز عمر التركي بالمركز الثالث.

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