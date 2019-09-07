لاعب منتخب الإمارات يرفض الاستهتار بماليزيا

رفع منتخب الإمارات الأول، درجات الاستعداد للمواجهة المرتقبة أمام ماليزيا، الثلاثاء المقبل، على استاد بوكيت جليل، في إطار التصفيات المشتركة المؤهلة إلى مونديال 2022 وكأس آسيا 2023.

واعتبر علي سالمين لاعب وسط منتخب الإمارات ونادي الوصل، المباراة بمثابة انطلاقة للمنتخب في بداية المرحلة الأولى من التصفيات المشتركة.

وأضاف أن تحقيق نتيجة إيجابية سيعزز ثقة اللاعبين والجهاز الفني، وسيكون له الأثر الإيجابي على مسيرة المنتخب في المرحلة المقبلة.

وأوضح أن مجموعة "الأبيض" تضم منتخبات قوية وليست سهلة، محذرًا من الاستهتار بأي منتخب.

وقال سالمين إن جميع المنتخبات في المجموعة تمتلك الطموح والرغبة للوصول إلى النهائيات، وهو الأمر الذي يضاعف من صعوبة المهمة، ويزيد من أهمية كل مباراة.

وشدد على جاهزية كل عناصر المنتخب للمباراة، مشيدًا بالجهاز الفني للفريق بقيادة الخبير مارفيك، والذي حرص على وضع برنامج فني متكامل متدرج، من خلال عدد من المعسكرات والتجمعات.

بدوره، قال حسن المحرمي لاعب بني ياس والمنضم حديثًا لمنتخب الإمارات، إنه حريص على تقديم أفضل ما يملك لتأكيد جدارته بارتداء شعار المنتخب، وسيبذل أقصى جهد ممكن مع بقية زملائه.

وعبر المحرمي عن سعادته الكبيرة بأن يكون واحدًا من الذين يدافعون عن شعار المنتخب الإماراتي.

وأشاد بالأجواء داخل معسكر "الأبيض" قبل المواجهة المهمة التي ستجمعه بمنتخب ماليزيا، حيث يعمل الجميع بروح الفريق الواحد.

