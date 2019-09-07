تجديد حبس متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية 15 يومًا

جددت النيابة العامة حبس متهمين بالانضمام لجماعة محظورة ونشر أخبار كاذبة، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات التى تجرى معهما بمعرفة النيابة العامة فى القضية.



ووجهت النيابة إلى المتهمين عبدالنبي إسماعيل، وصفوت رباح تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية، وتلقى تمويلات بغرض الإرهاب، والمشاركة في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية.

