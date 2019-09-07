المسماري: الاغتيالات في ليبيا طالت الأطفال والشيوخ والنساء

قال اللواء أحمد المسماري الناطق الرسمي باسم القائد العام للجيش الليبي، إن الحرب الدائرة في ليبيا ليست بأهداف سياسية، وإنما حرب على الإرهاب ولتحقيق الاستقرار للبلد، لافتًا إلى أنه قبل 2014 كان المسلحون يقطعون الرؤوس ويلعبون بها كرة القدم، وهم ينتمون لكيانات مصنفة دوليًا على قوائم مجلس الأمن.



وأضاف خلال مؤتمر صحفي، نقلته فضائية "إكسترا نيوز"، أنه يوميًا كانت تقع عمليات اغتيال وقتل بالجملة طالت رجال القوات المسلحة والصحفيين والنشطاء السياسيين، ولم تستثني النساء والأطفال والشيوخ.



وأردف: "اغتيالات بأبشع أنواع القتل الذبح والحرق والتقطيع، وهذه الحرب الشاملة أعلنت على الإرهاب في مختلف المدن الليبية بتفويض شعبي، وواجهنا أكثر من 17 ألف إرهابي من كل دول العالم".

