خالد الجندي: سلب حقوق العباد لا كفّارة لها حتى بالتوبة

قال الدكتور خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن صيام عاشوراء يّكفر ذنوب سنة قبلها فيما عدا الكبائر.



وأضاف خلال برنامج "لعلهم يفقهون" المُذاع عبر فضائية DMC، أن الذنوب التي تتعلق بحقوق العباد لا كفّارة لها، موضحا: لا يجوز أن نسرق أو نرتشي أو نظلم ونقول هذه الذنوب تكفر بصيام عرفة أو صيام يوم عاشوراء.



وأوضح أن حقوق العباد لا كفّارة لها حتى بالتوبة، إنما تكفير حقوق العباد هو رد مظالم العباد إلى العباد، لافتا إلى أن حقوق العباد لا تسقط بالتقادم عند الله ولا تسقط بالتوبة عند الله، ولا تسقط بالأعمال الصالحة عند الله.



وتابع: "لا تُدخلوا حقوق العباد في أي قربات نتقرب بها إلى الله، فمثلا من يرتشي ويسرق ويؤذي الناس ثم يعتقد أن الحج إلى الحج والعمرة إلى العمرة والجمعة إلى الجمعة، كفارة لما بينهما، فاعتقاده خاطئ".

