بلاتيني: سأعود إلى كرة القدم وتعرضت لمؤامرة

أكّد رئيس ​الإتحاد الأوروبي لكرة القدم​ السابق ​ميشيل بلاتيني​ أنه عازم على العودة إلى كرة القدم بعد إنتهاء مدّة عقوبته التي تعرض لها بسبب إرتباطه بقضايا فساد.





وقال بلاتيني في تصريحات مشرها موقع كالتشيو ميركاتو: " سوف أعود، لا أعلم أين ولا أعرف كيف لكن لن يستمر الإيقاف حتى ولو كان الأمر بقرار من أغبياء. لقد كنت ضحية مؤامرة بالطبع بين رجال من الاتحاد الدولي وأحد الوزارات في سويسرا، كان هناك اتفاق فيما بينهما لإبعادي، أنا لا أقول إنها مؤامرة من سويسرا".





وتابع: "إينفانتينو قد لا يكون يريد عودتي من جديد، لم أشعر بإيقافي، كيف لشركة خاصة أن توقف شخص عن كرة القدم".





جدير بالذكر أن بلاتيني تعرض للإيقاف لثماني سنوات، من ثم خفّضت العقوبة إلى 4 سنوات بقرار من محكمة "كاس".



