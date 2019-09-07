رئيس الوزراء يزور مُجمع صناعة المنسوجات في المنيا

قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، يرافقه عدد من الوزراء ومحافظ المنيا، بزيارة مجمع لصناعة النسيج بمحافظة المنيا، والذي قامت بإنشائه مؤسسة مصر الخير، وتديره شركة جيزة لتنمية الصعيد، وتصنيع وتصدير الملابس الجاهزة.



واستمع رئيس الوزراء من جانب المسئولين المعنيين لشرح موجز حول المجمع والصناعات القائمة به، الذي يأتي إسهامًا من مؤسسة مصر الخير، من منطلق سعيها لتوفير فرص عمل للشباب، والقضاء على البطالة في محافظة المنيا، وتحقيق هدف الاستثمار من أجل التنمية المستدامة.



وقال مسؤولو المؤسسة إن شركة أرض الخير لتنمية وتطوير صناعة النسيج، قامت ببناء مجمع لمصانع الملابس الجاهزة؛ لما تتميز به هذه الصناعة من كثافة العمالة، حيث يوفر هذا المشروع ما يقرب من 7000 فرصة عمل بصورة مباشرة و2000 فرصة عمل بصورة غير مباشر (خدمات للعاملين بالمصانع).



وأشار المسئولون إلى أن الشركة تعمل بنظام المطور الصناعي، وذلك من خلال إنشاء مجمع مصانع للمنسوجات، وتأجيره لمصنعين محترفين ذوي خبرة في مجال الملابس الجاهزة، بما يضمن تشغيل ما بين 500 إلى 1000 عامل في المصنع الواحد، مشيرين إلى أنه تم الانتهاء من المصنع الأول على مساحة 6400 م2، وبدأ الإنتاج في المصنع فعليا من بداية الربع الثاني لعام 2018.



وأوضح المسئولون أن مؤسسة مصر الخير قامت بالانتهاء من تنفيذ المصنع الثاني، وتسليمه لشركة جيزة لتنمية الصعيد بشكل ابتدائي، ومن المتوقع إجراء عملية التسليم النهائي في منتصف الشهر الجاري.



وأبدى الدكتور مصطفى مدبولي سعادته البالغة بالمصنع، الذي وفر العديد من فرص العمل خاصة للمرأة، كما أنه ينتج ملابس متميزة لماركات عالمية يتم تصديرها، كما أجرى حوارًا مع العاملين والعاملات بالمصنع، شجعهم فيه وشكرهم على جهدهم المبذول، وتمنى لهم التوفيق.