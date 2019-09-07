«وصلة هزار» تنتهي بقتل الزوج في العمرانية

أنهت ربة منزل حياة زوجها بعدة طعنات بعد وصلة مزاح بينهما في منطقة العمرانية بمحافظة الجيزة.



تلقت شرطة النجدة بلاغا يفيد بقتل ربة منزل لزوجها بسبب خلافات بينهما، وعلى الفور أمر اللواء محمد الشريف، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، بسرعة كشف ملابسات الواقعة.



وفور تلقى البلاغ أمر اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بتشكيل فريق بحث لإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة.



وانتقل إلى موقع الحادث المقدم مصطفي عبدالله رئيس مباحث العمرانية، إّذ تم العثور على جثة الزوج وبها عدة طعنات وتم القبض على الزوجة، وجارٍ استكمال الإجراءات والعرض على النيابة العامة.