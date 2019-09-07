تحطم مروحية عسكرية نمساوية ونجاة الطيار

تعرضت مروحية عسكرية نمساوية اليوم، لحادث لدى هبوطها بسبب شدة الرياح، فيما نجا قائد الطائرة.

وقالت مصادر إعلامية في فيينا إن مروحية تابعة لسلاح الجو، تحطمت أثناء هبوطها أمام عشرات الآلاف من المتفرجين.

وأضافت أن الطيار تمكن من مغادرة المروحية بعد وقوع الحادث بمفرده وبدون إصابة.

وأوضحت المصادر أن المروحية من طراز تومليسا السويدي ذات السطحين والمحرك الواحد وكانت تحلق ضمن سرب طائرات أغلبه من طراز فوكر في إطار عرض جوي.