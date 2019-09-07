حبس 4 متهمين شكلوا عصابة للاتجار في المواد المخدرة بأوسيم

أمرت النيابة العامة في شمال الجيزة، بحبس 4 عاطلين متهمين بتكوين تشكيل عصابي، تخصص نشاطه في تجارة المخدرات بمنطقة عزبة محيسن، بالكوم الأحمر في أوسيم، 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة.



وأكدت التحريات التي أشرف عليها العميد عمرو طلعت، رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة، والعقيد أحمد الوليلي مفتش المباحث الجنائية، تورط 4 متهمين في إدارة بؤرة إجرامية، هم كلا من " شعبان. ع. س "، و" نور. ح. س "، و" أمير. ع. س "، و" محمد. ص. س "، عاطلين.



وعقب رصد تحركات المتهمين، تم الحصول على إذن من النيابة العامة، وداهم المقدم مجدي موسى رئيس مباحث أوسيم، والرائد وليد كمال، والملازم أول إبراهيم فاروق، البؤرة الإجرامية، وتمكنوا من القبض على التشكيل العصابي، وبحوزتهم سلاحين ناريين، و5 فرش حشيش، و10 قطع من مخدر الحشيش، و114 تذكرة هيروين، و3 لفافات من مخدر البانجو، و28 قرص ابتريل، وسلاح أبيض "خنجر".



وبمواجهة المتهمين، اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات للاتجار بها، وترويجها على عملائهم بالبؤرة التي يديرونها أسفل الطريق الدائري، تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.