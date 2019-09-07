الجيش الليبي يصد هجوم «الطائرات التركية»

أعلن الجيش الوطني الليبي، السبت، أنَّ قواته صدت هجومًا كبيرًا في محيط العاصمة طرابلس شنَّته جماعات مسلحة تابعة لحكومة «الوفاق» برئاسة فائز السراج بدعم من طائرات تركية مسيّرة.



وقال المتحدث باسم الجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، في مؤتمر صحفي، إنَّ المجموعات الإرهابية بدأت بالإغارة على وحدات الجيش الوطني بطائرات مسيّرة تركية منذ الخميس الماضي.



وأضاف: «معركتنا ضد الإرهاب وليست لأسباب اقتصادية أو سياسية».



وتجددت المعارك، اليوم، في محيط طرابلس بين قوات الجيش الوطني وقوات حكومة «الوفاق» بعد هدوء حذر خيّم على العاصمة.



وأكد المسؤول الإعلامي باللواء 73 مشاة، التابع للجيش الوطني، المنذر الخرطوش، في وقت سابق، أنَّ قوات اللواء صدت هجوم مجموعات الوفاق المسلحة على منطقة السبيعة جنوب طرابلس.

