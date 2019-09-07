قائمة بيراميدز لمواجهة الزمالك غدًا في نهائي كأس مصر

أعلن الفرنسي سباستيان ديسابر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، قائمة بأسماء اللاعبين الذين سيسافرون للإسكندرية اليوم السبت؛ للمبيت بها استعدادًا لمواجهة الزمالك غدًا الأحد، في نهائي كأس مصر بملعب برج العرب.



وتشهد القائمة عودة الرباعي الحارس أحمد الشناوي، وعبد الله بكري ومحمد فتحي، ومحمد فاروق، بعد غيابهم مؤخرًا للإصابة.



وجاءت قائمة بيراميدز لمباراة الزمالك كالتالي: أحمد الشناوي والمهدي سليمان وأحمد دعدور في حراسة المرمى، وعلي جبر ومحمد حمدي وأحمد أيمن منصور وعمر جابر وعبد الله بكري ورجب بكار وطارق طه ومحمد عطوة في خط الدفاع، وأحمد توفيق ومحمد فاروق وإسلام عيسى وعبد الله السعيد وإيريك تراوري والأوغندي عبده لومالا ونبيل عماد دونجا ومحمود حمادة ومحمد فتحي وإبراهيم حسن وحسام إيفونا وإبراهيم عادل في خط الوسط، والغاني جون أنطوي وأحمد علي ودودو الجباس في خط الهجوم.