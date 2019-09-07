نقابة الصحفيين تعلن تفاصيل "قرض السيارة"
السبت 07/سبتمبر/2019 - 04:44 م
الحسين عبيدطباعة
أعلنت نقابة الصحفيين، اليوم السبت، أنه تم الاتفاق مع بنك الإسكان والتعمير على قروض سيارات بضمان بدل النقابة، وذلك وفقًا للآتي:
- فى حالة دفع 35% من قيمة السيارة تصبح الفائدة 9.5% والسداد على 3 سنوات أو (10.5% من4 إلى 7 سنوات).
- فى حالة سداد 45% من قيمة السيارة تصبح الفائدة 8.9% على 3 سنوات أو (9.5 % على 5 سنوات).
الأوراق المطلوبة:
1-صورة بطاقة الرقم القومي 2- إيصال مرافق 3- استعلام عن عنوان السكن يقوم به البنك.
4- خطاب بتحويل البدل من النقابة 5 - مصاريف إدارية 2% من قيمة القرض.
- فى حالة دفع 35% من قيمة السيارة تصبح الفائدة 9.5% والسداد على 3 سنوات أو (10.5% من4 إلى 7 سنوات).
- فى حالة سداد 45% من قيمة السيارة تصبح الفائدة 8.9% على 3 سنوات أو (9.5 % على 5 سنوات).
الأوراق المطلوبة:
1-صورة بطاقة الرقم القومي 2- إيصال مرافق 3- استعلام عن عنوان السكن يقوم به البنك.
4- خطاب بتحويل البدل من النقابة 5 - مصاريف إدارية 2% من قيمة القرض.