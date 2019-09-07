نقابة الصحفيين تعلن تفاصيل "قرض السيارة"

أعلنت نقابة الصحفيين، اليوم السبت، أنه تم الاتفاق مع بنك الإسكان والتعمير على قروض سيارات بضمان بدل النقابة، وذلك وفقًا للآتي:



- فى حالة دفع 35% من قيمة السيارة تصبح الفائدة 9.5% والسداد على 3 سنوات أو (10.5% من4 إلى 7 سنوات).



- فى حالة سداد 45% من قيمة السيارة تصبح الفائدة 8.9% على 3 سنوات أو (9.5 % على 5 سنوات).



الأوراق المطلوبة:



1-صورة بطاقة الرقم القومي 2- إيصال مرافق 3- استعلام عن عنوان السكن يقوم به البنك.



4- خطاب بتحويل البدل من النقابة 5 - مصاريف إدارية 2% من قيمة القرض.



