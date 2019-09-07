غدًا.. أولى فعاليات صالون "عفيفى" بمركز دال

يستضيف مركز دال للأبحاث والإنتاج الإعلامي، في الخامسة مساء غدٍ الأحد، أولى فعاليات صالون الدكتور محمد عفيفي، بعنوان: كتاب الإسلام وأصول الحكم للشيخ علي عبدالرازق بين المطبوع والمخطوط، مع الدكتور حسام عبدالظاهر، الباحث بمركز تحقيق التراث بدار الكتب والوثائق القومية، والخبير بلجنة التاريخ بمجمع اللغة العربية، بمقر المركز.



يعرض الباحث مضمون دراسة نقدية لطبعات كتاب "الإسلام وأصول الحكم"، مبينًا حجم الظلم الذي لحق بنص الكتاب في نشراته المختلفة، من الإسقاطات النصية، والتحريفات، والتغييرات الصياغية والأسلوبية، والخلل في الهوامش، والأخطاء الطباعية.. إلخ.



ويتناول لأول مرة مخطوطتي الكتاب "المسودة والمبيضة" بخط الشيخ علي عبدالرازق، وأهميتهما في ثلاثة أمور: أولها نقض الاتهام القائل إن علي عبدالرازق ليس هو مؤلف الكتاب، وثانيها تقديم الكثير من الإشارات المفيدة في دراسة كيفية تأليف علي عبدالرازق لكتابه وأسلوبه والمراحل الزمنية لتأليفه، وثالثها تقديم الكثير من المساعدة في التحرير الدقيق لنص كتاب "الإسلام وأصول الحكم".



كما يتناول الدراسة لأول مرة أيضًا عرض ما اصطلح على تسميته بالجزء الثاني من كتاب "الإسلام وأصول الحكم" وهو يتضمن كتابات علي عبدالرازق المجهولة والخاصة بموضوع كتابه الشهير منذ صدوره سنة 1925 إلى وفاة مؤلفه سنة 1966، والتي تفيد الباحثين في دراسة تلك الآراء غير السليمة والانطباعية القائلة إن على عبدالرازق تراجع عن الفكرة الجوهرية لكتابه "الإسلام وأصول الحكم".