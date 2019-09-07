بملابس مكشوفة.. رانيا يوسف وبناتها في أسبانيا

شاركت الفنانة رانيا يوسف، جمهورها، بصور بصحبة بناتها خلال قضاء العطلة الصيفية، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



وظهرت "رانيا" ترتدي فستانًا قصيرًا، وأيضًا ابنتها الكبرى، بينما ابنتها الصغري ترتدي "تيشرت مكشوف"، في ميدان كاتالونيا أشهر المعالم السياحية في أسبانيا.



من ناحية أخرى، تشارك رانيا يوسف في الفيلم الروائي القصير "ليلة حب"، ويشاركها كل من نور محمود، هبه مجدي، رانيا منصور، سمر جابر، سيف هاني، أميرة الشريف، ممدوح الشناوي، أحمد سليم، من تأليف رانيا البشبيشي، سيناريو وإخراج رضا عبدالرازق.