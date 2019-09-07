كبير مفتشى الطاقة الذرية يستبعد الشبهة الجنائية فى وفاة العالم المصرى

استبعد الدكتور يسري أبوشادي، كبير مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية سابقًا، ما تردد حول وجود شبهة جنائية في وفاة عالم النووي الدكتور أبوبكر عبدالمنعم رمضان، في مدينة مراكش المغربية أمس الأول الخميس، قبل منتصف ليلة وصوله إلى المغرب.



وقال "أبوشادي" لـ"الدستور" من العاصمة النمساوية فيينا عبر اتصال هاتفي، إنه تربطه علاقة عمل مع العالم الراحل، حيث كانا يتشاركان في الإشراف على إحدى رسائل الماجستير في العلوم النووية بقسم الدراسات العليا بجامعة حلوان، لكن لسبب غير معروف لم يكمل الدكتور عبدالمنعم، إشرافه على الرسالة.



وأكد "أبو شادي" المعلومات التي حصل عليها "الدستور"، أن مسار اليوم الأول لوصول الدكتور عبدالمنعم إلى مراكش لم يشهد أية عوائق أو مواقف غير عادية، حيث أنه في الخامسة والنصف وسبع دقائق، نشر الراحل على حسابه الخاص عبر موقع "فيسبوك" منشورًا نوه خلاله عن أسباب مشاركته في مؤتمر الوكالة الدولية للطاقة الذرية.



وكتب "أبوبكر": "الاجتماع النهائي للتنسيق البحثي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بشأن دراسة الاتجاهات الزمنية للتلوث في المناطق الساحلية المختارة من خلال تطبيق الأدوات النظرية والنووية، سبتمبر 2019، مراكش".