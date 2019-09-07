سلطنة عمان والولايات المتحدة تبحثان أوجه التعاون

بحث وكيل وزارة الخارجية للشئون الدبلوماسية العمانية الشيخ خليفة بن علي بن عيسى الحارثي، السبت، مع عضوين من مجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور تود يونج، والسيناتور أنجس كينج، أوجه التعاون بين البلدين الصديقين، خلال زيارتهما الحالية للسلطنة.



وتبادل الجانبان - خلال اللقاء، وفقًا لوكالة الأنباء العمانية - وجهات النظر حول القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.