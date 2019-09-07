"دع القلق وابدأ الحياة" بمكتبة القاهرة الكبرى.. الأربعاء

تعقد مكتبة القاهرة الكبرى، التابعة لقطاع شؤون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، ندوة ثقافية حول كتاب "دع القلق وابدأ الحياة" للمؤلف ديل كارنيجي، فى السادسة مساء يوم الأربعاء الموافق 11 سبتمبر الجارى، بمقر المكتبة بالزمالك.



وتتحدث سناء عزوز، عن الكتاب من خلال ما جاء به من موضوعات تعد ذات أهمية لدى جميع أفراد المجتمع خاصة شريحة الشباب، ومن المقرر أن يدير اللقاء ياسر عثمان مدير عام المكتبة.