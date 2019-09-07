الأنبا أنجيلوس يترأس الاجتماع الشهري لكهنة شبرا الشمالية

ترأس الأنبا أنجيلوس أسقف إيبارشية كنائس شبرا الشمالية، السبت، الاجتماع الشهري لمجمع كهنة الإيبارشية بحضور الأنبا بنيامين مطران كرسي المنوفية وتوابعها.



وألقى نيافته كلمة عن كيفية الاهتمام بالحياة الخاصة قائلًا: "أكبر خسارة لو انشغل الكاهن عن قانونه الروحي الخاص"، مضيفًا أن السيد المسيح اهتم بتلاميذه بتركيز لكي يرسلهم إلى العالم كله، ولم يشفقوا على أنفسهم.



وأشار خلال كلمته باجتماع الكهنة، إلى أن نجاح الخدمة ليس بالكلمة فقط، لكنها بذرة تحتاج لأرض جيدة لتحيا وتثمر، ولذلك نجاح الخدمة بالطاقة الروحية التي يحملها الخادم والتي بها يتابع هذه الكلمة حتى تنمو وتكبر وتثمر.



وأكد الأنبا أنجيلوس أن الكلمة الروحية إن لم تجد رعاية تموت، مضيفًا أن الكهنوت في الكنيسة القبطية أهميته في الرعاية.