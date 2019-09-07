برتوكول تعاون بين جامعة أسيوط وأكاديمية الفنون

وقع الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، بروتوكول تعاون مشترك مع أكاديمية الفنون، والتي يمثلها الدكتور أشرف ذكى رئيس الأكاديمية ونقيب السينمائيين، لتنفيذ برنامج تعليمي مشترك يهدف إلى إتاحة فرصة تعليم الفنون على نطاق أوسع في المراحل دون العالية (غير النظامية) ومرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا.



وقال "الجمال" في تصريحات اليوم السبت، إنه تم الاتفاق على التعاون والشراكة في تدريس المقررات الدراسية بالمراحل دون العالية ومرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا وفقًا للنظم التعليمية المقررة بأكاديمية الفنون، بالإضافة إلى الإشراف المشترك على الرسائل العلمية لدرجات الدراسات العليا، وتقديم برامج التعليم المستمر وبرامج التنمية المهنية في مختلف المجالات الفنية، وتطوير المقررات الدراسية وإنتاجها وإتاحتها إلكترونيًا عبر مختلف المنصات الإلكترونية.



وأوضح أن التسجيل للالتحاق بالبرنامج يتم من خلال إدارة الجامعة، على أن يتم قبول الطلاب بالبرنامج بعد إجراء اختبارات القبول وفقًا للوائح التي تقررها أكاديمية الفنون، وفي ختام المرحلة الدراسية يحصل الدارس على شهادة علمية مشتركة معتمدة من الطرفين، وذلك في الدراسة غير النظامية بالمرحلة دون العالية وكذلك مرحلة البكالوريوس ومرحلة الدراسات العليا، والتي تشمل الدراسات العليا ودرجتي الماجستير والدكتوراه في كافة التخصصات العلمية والفنية.



ومن جانبه، أشاد الدكتور أشرف زكى بمكانة جامعة أسيوط العلمية الرائدة واهتمامها الملحوظ بالحركة الفنية بكافة مجالاتها المختلفة ونشرها على قطاع أوسع والارتقاء بجودتها، منوها بأنه لاحظ تفوق أبناء جامعة أسيوط في مختلف المسابقات ومهرجانات الإبداع السنوية بمختلف نسخها.