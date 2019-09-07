برلماني يطالب بحصر مشروعات الصرف الصحي المتوقفة

طالب النائب رياض عبدالستار، بحصر كافة مشروعات الصرف الصحي المتوقفة على مستوى المحافظات في المدن والقرى، ونسبة الانتهاء من الأعمال، وأسباب التوقف، والاعتمادات المالية المطلوبة للانتهاء منها.



وشدد "عبدالستار" على ضرورة وضع جدول زمني للانتهاء من المشروعات المتوقفة، وفقًا للأماكن الأكثر احتياجًا، وعدم البدء في مشروعات جديدة قبل الانتهاء من تلك المتوقفة بالفعل، مع ضرورة محاسبة الشركات المتقاعسة عن تنفيذ المشروعات، وعدم إسناد مشروعات جديدة لها مرة أخرى شريطة ان تلتزم بالانتهاء في الموعد المحدد.



وأشار عضو البرلمان، إلى أن هناك عدد من المشروعات متوقف العمل فيها منذ ما يقرب من 10 سنوات، مما ينعكس على مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، فى واحدة من أهم القطاعات على مستوى الجمهورية، مشيدًا بالجهود المبذولة في الملف خلال السنوات القليلة الماضية.