شاهد.. ياسمين رئيس بإطلالة عفوية من داخل منزلها

نشرت الفنانة ياسمين رئيس، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع "انستجرام" من داخل منزلها.



وتألقت "رئيس" بإطلالة جادة وبسيطة، حيث ظهرت وهي تجلس على أريكة تقرأ كتاب، داخل منزلها.



من ناحية أخرى، تشارك ياسمين رئيس في فيلم "لص بغداد" بطولة محمد إمام، فتحي عبدالوهاب، أمينة خليل، محمد عبدالرحمن، صلاح عبدالله، أحمد رزق، تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى.

