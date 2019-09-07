وظائف حكومية شاغرة في هذه التخصصات

أعلنت وزارة التنمية المحلية، حاجتها لشغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية بمديرية القوى العاملة والهجرة، بشرط اجتياز البرامج التدريبية اللازمة لشغل الوظائف القيادية طبقًا للقانون (5) لسنه 91 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وقضاء 16 سنة خبرة للمتقدمين من الخارج "الوحدة أو القطاع الحكومي" مدعمة بالمستندات الموثقة والفترات التأمينية لها أو قضاء مدة بينية قدرها سنتان في الدرجة الأدنى مباشرة "الدرجة الأولى" والحصول علي بكالوريوس طب وجراحة بشرى، بكالوريوس هندسة، بكالوريوس علوم مناسب لنوع العمل.



ويستمر تلقي طلبات شغل الوظيفة المعلن عنها حتى 3102019، وتقدم الطلبات بمقر الإدارة المركزية لشئون العاملين بمحافظة القاهرة بعابدين الأمانة الفنية باللجنة الدائمة للوظائف القيادية.



كما أعلنت التنمية المحلية حاجتها لشغل وظيفة مدير عام الشئون الهندسية بمركز ومدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، بشرط المعرفة الكافية بإحدى اللغات الأجنبية والقدرة على التعامل مع الحاسب الآلي، وقضاء خبرة سنتين على الأٌقل بالدرجة الأولى مباشرة بالنسبة للعاملين بالوحدة ومدة خبرة كلية (16) سنة بالنسبة للعاملين من خارج الوحدة.



ويستمر تلقي طلبات شغل الوظيفة المعلن عنها حتي يوم 30-9-2019، وتقدم الطلبات باسم الوزير المحافظ باليد للأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية ومقرها ديوان عام محافظة المنوفية بالإدارة العامة للموارد البشرية.