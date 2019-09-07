شاهد.. نجلة هيفاء وهبي تشعل إنستجرام بفستان زفاف

خضعت زينب فياض، نجلة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، لجلسة تصوير بعدسة المصورة شهد العقيل.



وشاركت "فياض" متابعيها عبر حسابها على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صور الجلسة، فظهرت مرتدية فستان زفاف أبيض من تصميم نورا عبد الله، كما ارتدت الطرحة والتاج.



وعلقت "فياض" على الصور: "قالت نعم وعاشا حياة سعيدة إلى الأبد، بتمنى للجميع السعادة من كل قلبي. ما عندي كلمة توصف جمال وروعة الفستان. عن جد هيدا فستان أحلامي".

