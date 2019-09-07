غدا.. مهرجان "وفاء النيل" برعاية رئيس مجلس الوزراء 

◄ حسن راتب: مهرجان وفاء النيل يأتى فى إطار رؤية ورسالة قومية لمساندة الحكومة فى مشروعها القومى لحماية صحة المواطنين

◄ جمعية "وفاء النيل" تهدف إلى نشر الوعى والقيم والمبادئ التى تُرسخ لأهمية الحفاظ على النيل وحمايته



برعاية الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تُقام الاحتفالية الكبرى والمهرجان السنوى"وفاء النيل"، فى السادسة مساء غدا الأحد، بأحد فنادق القاهرة الكبرى، وتنظمه جمعية "وفاء النيل" برئاسة الدكتور حسن كامل راتب، احتفاءً بنيل مصر العظيم ووفاءً وتقديراُ لمكانته الكبيرة فى قلوب المصريين.



وتأتى الاحتفالية ضمن فاعليات الحملة القومية لحماية نهر النيل، بحضور عدد من الوزراء بالاضافة الى لفيف من المحافظين وسفراء الدول الافريقية والاجنبية بالقاهرة. ونخبة من الإعلاميين والفنانيين ونخبة من الشخصيات العامة.



وتقدم قناة المحور تغطية مباشرة لمهرجان وفاء النيل كما تشارك فى التغطية التليفزيونية عدد من القنوات الفضائية المصرية والتليفزيون المصرى.



وأكد الدكتور حسن راتب، رئيس مجلس ادارة جمعية " وفاء النيل "، أن نيل مصر العظيم له مكانة كبيرة فى قلوبنا على مدار التاريخ، وأنه يحمل رمزية عقائدية لدى المصريين القدماء فى مورثهم الثقافى من خلال الاحتفالات التى اقيمت فى الماضى " عروس النيل " واشار راتب الى ان المهرجان يأتى فى اطار رؤية ورسالة قومية من خلال جمعية " وفاء النيل " لمساندة الحكومة فى مشروعها القومى لحماية صحة المواطنين وبناء أجيال قادرة على تحمل مسئوليتها فى الحفاظ على النيل باعتباره واجبا قوميا وحق الأجيال القادمة بالإضافة إلى نشر الوعى والقيم والمبادئ التى تُرسخ لأهمية الحفاظ على النيل وحمايته. وترشيد المياه.



ويٌذكر ان المهرجان يبدأ فى السادسة مساء غدا الاحد بأنطلاق موكب عروس النيل من امام ماسبيرو حيث تقدم الادارة العامة لشرطة المرافق والمسطحات المائية بوزارة الداخلية استعراض بعدد من اللنشات المطاطية والفيبر جلاس بمصاحبة فرقة موسيقى الشرطة بعدها ينطلق موكب عروس النيل ويضم 20 مركب مزود بديكورات على الطراز الفرعوني والافريقي وعلية شباب وفتيات بملابس فرعونية وافريقية يحملون اعلام دول حوض النيل ويتقدمهم مركب عروس النيل ويحيط بها حراس ثم يتبعهم مركب الوصيفات وتحيط بهم فرق الموسيقى الشعبية وفرق استعراضية للجاليات الافريقية التابعه لسفارتهم بالقاهره. ، وينتقل الاحتفال الى احد الفنادق الكبرى على نيل القاهره حيث يحيى الحفل عدد من مطربى الاوبرا من فرقة الموسيقى العربية ويشدون بباقة من اجمل اغانى ام كلثوم وعبد الوهاب وعبد الحليم والذين ابدعوا فى تقديم اجمل الاغانى وأعذب الالحان لنيل مصر العظيم .